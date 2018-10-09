Дэнни Трехо согласился стать Кощеем Бессмертным
9 октября 2018 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
9 октября 2018 г.
Одна из поклонниц спросила актера, хотел бы он сыграть роль известного русского персонажа Кощея Бессмертного. «Да, мне очень нравится играть подобных героев», — ответил Трехо.Дэнни Трехо получил известность благодаря фильмам режиссера Роберта Родригеса. В их числе — хоррор-трилогия «От заката до рассвета», приключенческая серия «Дети шпионов», а также «Мачете». За свою карьеру он исполнил более 200 ролей, благодаря которым за ним закрепилось амплуа харизматичного злодея.
Читайте также:
Выбор читателей
|100 USD
|2808.14 грн
|100 EUR
|3211.11 грн
|10 RUB
|4.2289 грн