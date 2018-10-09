Дэнни Трехо согласился стать Кощеем Бессмертным

Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо рассказал, что готов сыграть роль Кощея Бессмертного.

Об этом он сообщил на встрече с поклонниками в рамках фестиваля Comic Con Russia.

Одна из поклонниц спросила актера, хотел бы он сыграть роль известного русского персонажа Кощея Бессмертного. «Да, мне очень нравится играть подобных героев», — ответил Трехо.

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Дэнни Трехо получил известность благодаря фильмам режиссера. В их числе — хоррор-трилогия «От заката до рассвета», приключенческая серия «Дети шпионов», а также «Мачете». За свою карьеру он исполнил более 200 ролей, благодаря которым за ним закрепилось амплуа харизматичного злодея.