Культура

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Дэнни Трехо согласился стать Кощеем Бессмертным

Дэнни Трехо согласился стать Кощеем Бессмертным
Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо рассказал, что готов сыграть роль Кощея Бессмертного.
Об этом он сообщил на встрече с поклонниками в рамках фестиваля Comic Con Russia.

Одна из поклонниц спросила актера, хотел бы он сыграть роль известного русского персонажа Кощея Бессмертного. «Да, мне очень нравится играть подобных героев», — ответил Трехо.

Дэнни Трехо получил известность благодаря фильмам режиссера Роберта Родригеса. В их числе — хоррор-трилогия «От заката до рассвета», приключенческая серия «Дети шпионов», а также «Мачете». За свою карьеру он исполнил более 200 ролей, благодаря которым за ним закрепилось амплуа харизматичного злодея.

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