Николаса Кейджа обвинили в домогательствах
9 октября 2018 г.
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9 октября 2018 г.
Парк рассказала о домогательствах в судебном иске против бывшей жены Кейджа 34-летней актрисы Элис Ким. Она обвинила артистку в преследовании в соцсетях и попросила у судьи запретить Ким контактировать с ней. По словам Парк, бывшая жена Кейджа манипулировала актером, подталкивая к домогательствам и агрессивному поведению по отношению к ней.
Истец сообщила о двух случаях домогательств со стороны Кейджа. Первый инцидент произошел 20 сентября в Вене, куда пара приехала на кинофестиваль Slash Film. Женщина не поделилась подробностями произошедшего, отметив лишь, что Кейдж пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения, депрессии и психологической нестабильности. Другой случай произошел четыре дня спустя в Лондоне.
Отмечается, что суд рассмотрит иск Парк позже в октябре. Представители Кейджа и Ким заявили, что артисты «категорически отвергают эти абсурдные обвинения».
В 2011 году Кейджа задержали за домашнее насилие по отношению к Элис Ким. Артисты расстались в 2016 году, однако их бракоразводный процесс еще не завершился.
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