Microsoft признала удаление файлов пользователей из-за обновления Windows 10
9 октября 2018 г.
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9 октября 2018 г.
До тех пор, пока проблема не будет решена, компания не будет выпускать обновление, заявили в Microsoft.
Новая версия ОС вышла 2 октября, и спустя несколько дней пользователи стали писать, что обновление приводит к удалению данных из папки «Мои Документы». Так, один из юзеров лишился 220 гигабайтов информации, которые собирал на протяжении 23 лет.
При этом возврат на более старую версию системы и различные программы по восстановлению данных не помогали. В результате все, что могли предложить пострадавшим пользователям, это своевременно делать резервную копию информации.
Кроме этого, после обновления наблюдаются проблемы совместимости с процессорами Intel поколения Skylake и новее. Это приводит к росту нагрузки на чип, а в случае с ноутбуками значительно уменьшает время автономной работы. В компании отреагировали на проблемы и перед обновлением начали выводить предупреждение, во время которого можно откатиться на предыдущую версию системы.
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