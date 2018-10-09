ДТП в Харькове: легковушка сбила ребенка прямо на «зебре» 9 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На Алексеевке харьковчанин сбил на «зебре» 11-летнего мальчика.

Авария произошла 8 октября в 21:00 на улице 23 Августа. На пешеходном переходе 22-летний водитель «Hyundai» сбил мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.



В результате ДТП ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головы. Его доставили в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи.



На месте аварии работала следственно-оперативная группа.



Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).



Все обстоятельства ДТП устанавливаются.