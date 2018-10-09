В Государственный бюджет Украины от Харьковской таможни поступило 9 миллиардов

Почти 9 миллиардов гривен перечислила Харьковская таможня ГФС в Государственный бюджет Украины с начала 2018 года.

котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части – уплачено налогов 1 млрд 40 млн грн;

пластмассы, полимерные материалы и изделия из них – 834,1 млн грн

масло моторное, уголь каменный – 823,6 млн грн;

минеральные удобрения – 781,2 млн грн;

табак и промышленные заменители табака – 729 млн грн.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 перечисления увеличились на 9,6%.В сентябре текущего года таможней перечислено 1 млрд 790 млн грн. Перечисление за сентябрь увеличились по сравнению с прошлым годом на 11,4%.Основные бюджетообразующие товары с начала текущего года в разрезе товарных групп:С начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 26,6 млн тонн грузов, 1,6 млн транспортных средств и 3,9 млн граждан. За сентябрь текущего года пропущено 3,2 млн тонн грузов, 195 тысяч транспортных средств и 461 тысячу граждан.Борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил остается одной из ключевых задач таможни.Так, с начала года таможней заведено 2182 дела о нарушении таможенных правил на общую сумму 33 млн 376 тысяч гривен, что на 1143 дела больше, чем за аналогичный период прошлого года. В течение сентября 2018 принято 371 дело о нарушении таможенных правил на общую сумму 1 млн 324 тыс грн, что на 244 дела больше по сравнению с сентябрем 2017 года.За 9 месяцев 2018 таможней рассмотрено 1560 дел о нарушении таможенных правил, по которым взыскано штрафов на сумму 5 млн 376 тыс грн. В течение сентября 2018 таможней рассмотрено 195 дел о нарушении таможенных правил, по которым взыскано штрафов на сумму 806 тыс грн.