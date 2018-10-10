Украина в ООН предъявила России тяжелое обвинение 10 октября 2018 г. источник 0 0

Украинская делегация в Организации Объединенных Наций обвинила российскую сторону в нарушении Конвенции ООН по морскому праву из-за ее самовольных действий в Азовском море, которые приводят в том числе к блокированию морских сообщений.

С таким заявлением Украина выступила на заседании Шестого комитета Генассамблеи ООН в понедельник, 8 октября.



"Нынешней целью России после временной оккупации Крыма является установление контроля над Азовским морем. Незаконно построив мост через Керченский пролив, РФ начала систематически нарушать свободу международной навигации для украинских и иностранных судов", - заявила украинская сторона.



Причем было акцентировано, что это также является грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.



"Такие грубые действия должны пресекаться как незаконные, в том числе в рамках этой Конвенции", - подчеркнули в украинской миссии.



В этой связи Украина призвала государства-члены ООН осуществить срочные шаги для прекращения агрессии, а также предотвращения опасности, которую создает российская сторона в этом регионе.