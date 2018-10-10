Политика

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Украина в ООН предъявила России тяжелое обвинение

Украина в ООН предъявила России тяжелое обвинение
Украинская делегация в Организации Объединенных Наций обвинила российскую сторону в нарушении Конвенции ООН по морскому праву из-за ее самовольных действий в Азовском море, которые приводят в том числе  к блокированию морских сообщений.
С таким заявлением Украина выступила на заседании Шестого комитета Генассамблеи ООН в понедельник, 8 октября.

"Нынешней целью России после временной оккупации Крыма является установление контроля над Азовским морем. Незаконно построив мост через Керченский пролив, РФ начала систематически нарушать свободу международной навигации для украинских и иностранных судов", - заявила украинская сторона.

Причем было акцентировано, что это также является грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

"Такие грубые действия должны пресекаться как незаконные, в том числе в рамках этой Конвенции", - подчеркнули в украинской миссии.

В этой связи Украина призвала государства-члены ООН осуществить срочные шаги для прекращения агрессии, а также предотвращения опасности, которую создает российская сторона в этом регионе.

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