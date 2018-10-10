Названы причины появления ранней седины 10 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Седина — это естественный биологический процесс, который напрямую связан с возрастными изменениями в организме. Медики уверены, что если седина у человека появилась после 25-лет, то ему стоит обратить внимания на свое здоровье.

Эксперты выделили следующие основные проблемы, которые могут спровоцировать появление у людей ранней седины.



Так, если у мужчины появляется ранняя седина, то, возможно, у него есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. И появление седины свидетельствует о том, что у человека может вскоре возникнуть ишемическая болезнь сердца, которая на первых этапах не даст о себе знать. Медики советуют таким мужчинам чаще обращаться к кардиологу, и регулярно обследоваться, чтобы избежать проблем в будущем.



В других случаях появление ранней седины показывает, что, возможноЮ вашему организму не хватает таких витаминов, как D3 и B12. Именно они отвечают за выработку меланина, который, в свою очередь, отвечает за цвет кожи и волос. Медики рекомендуют таким людям сбалансировать свое питание. Это поможет на какое-то время решить проблему с сединой.



Также причиной ранней седины может стать лишняя перекись в организме, которая и обесцвечивает волосы. Ученые считают, что если вы много курите, это также влияет на появление седины раньше времени. Если вы кинете эту пагубную привычку, процесс старения можно значительно замедлиться.



Стрессы также негативно влияют на организм, ведь из-за них вырабатывается адреналин, что вызывает структурные изменения клеток ДНК человека. Происходит разрушение ДНК и волосы лишаются пигмента. Поэтому последствия стресса не только негативно влияют на общее здоровье, но являются причиной появлении ранней седины.



Медики также говорят, что на появления седины влияют и гены. Ранняя седина может быть просто особенностью организма. Если у кого-то из родителей в молодом возрасте уже появились седые волосы, то их дети также могут заметить у себя раннюю седину. В таком случаи проблему решить невозможно.