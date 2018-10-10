Ученого из Харькова назначили в США директором Ядерного центра 10 октября 2018 г. источник 0 0

Выпускник физико-технического факультета Харьковского Национального университета им.Каразина (ХНУ) Андрей Афанасьев назначен директором Ядерного образовательного центра США–Украина. Об этом сообщили в ХНУ. В последнее время Афанасьев работал профессором Университета Джорджа Вашингтона.

Как уточнили в ХНУ, физический факультет Университета Джорджа Вашингтона в сотрудничестве с Политехническим университетом Вирджинии получил начальное финансирование от Министерства энергетики США для разработки учебных программ для Центра ядерного образования для подготовки граждан Украины в области ядерной науки и техники на магистерском уровне.



Новый центр предназначен для облегчения обмена преподавателями между США и Украиной, а также содействия обучению и разработке программ в области ядерной науки и техники. Кроме участия в семинарах и летних тренингах, украинские студенты смогут поступать на докторские программы по ядерной науке и технике, предлагаемые Университетом Джорджа Вашингтона и Политехническим университетом Вирджинии.