В Харькове огласили приговоры родителям-убийцам 9 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Родителям, которые до смерти замучили 3-летнего сына, огласили приговоры.

9 октября по приговору Октябрьского районного суда Харькова отцу убитого мальчика назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы (максимально возможное согласно санкции статей). Мать приговорили к 8 годам тюрьмы, сообщили в прокуратуре Харьковской области.



Напомним, 31-летний мужчина подозревался в истязании сына, умышленном нанесении телесных повреждений и умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.1 ст. 127, ч.1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 УК Украины); 27 -летняя женщина – в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшем тяжкие последствия, и нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 УК Украины).



Досудебным расследованием установлено, что ранее судимый за кражу отец малыша систематически избивал ребенка. Это происходило в присутствии матери, однако она даже не пыталась остановить издевательство.



После очередного избиения в августе 2017 у мальчика была сломана нога. За несколько дней отец сломал сыну еще и ребра. Ребенок перестал ходить. Вместо того чтобы отвезти малыша в больницу, отец продолжал пытать его. Как следствие, у мальчика возникла еще и тяжелая черепно-мозговая травма. Все это время ребенок страдал от физической боли и длительное время ничего не ел. Затем малыш впал в кому.



Скорую помощь вызвала знакомая матери, которая пришла в гости. 26 сентября 2017 года ребенка в состоянии крайне тяжелого физического истощения и с многочисленными телесными повреждениями доставили в больницу. Утром, не приходя в сознание, мальчик умер. Согласно выводам экспертов, смерть ребенка наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия, которое носило характер особого мучения и продолжалось более года.



До судебного приговора отец погибшего малыша находился под стражей. Мать, которая на тот момент была беременной, а потом родила ребенка, – под домашним арестом. По требованию прокуратуры сразу после вынесения приговора суд изменил женщине меру пресечения. Ее взяли под стражу прямо в зале суда.



Сейчас также начался судебный процесс дела в отношении директора центра соцслужб, подозреваемого в халатности, приведшей к гибели ребенка (ч. 2 ст. 367 УК Украины). По данным следствия, проверку по заявлению дяди погибшего мальчика соцработник организовала только «на бумаге». Фактически же квартиру проблемной семьи соответствующие специалисты не посещали. При этом документы по проверке составили формально – со слов матери малышей, которая опровергла информацию о насилии в семье.



По требованию прокуратуры соцработника отстранили от должности.