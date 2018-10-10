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Генерал ВСУ сделал важное заявление по взрывам на арсенале под Черниговом

Генерал ВСУ сделал важное заявление по взрывам на арсенале под Черниговом
Взрывы боеприпасов в воинской части возле Ични Черниговской области произошли в четырех местах.
Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко.

"Они (часовые, - прим. ред.) подтверждают факт взрывов, то есть подрыва, в четырех местах арсенала. Взрывы были в разных местах арсенала, в результате чего возник пожар. По данным, которыми мы владеем на данный момент, два взрыва произошли одновременно, а потом в другом конце арсенала было еще два взрыва", - рассказал генерал.

По его словам, по этой причине не стоит исключать диверсию. При этом, ЧП охватило не более 10% территории арсенала.

Тимошенко уточнил, что информация о 88 тысячах тоннах боеприпасов на этом складе не отвечает действительности.

В тоже время, по данным пресс-службы СБУ, правоохранители проверяют несколько версий происшедшего.

"В частности, Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии", - говорится в сообщении.

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