Генерал ВСУ сделал важное заявление по взрывам на арсенале под Черниговом 10 октября 2018 г. источник 0 0

Взрывы боеприпасов в воинской части возле Ични Черниговской области произошли в четырех местах.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко.



"Они (часовые, - прим. ред.) подтверждают факт взрывов, то есть подрыва, в четырех местах арсенала. Взрывы были в разных местах арсенала, в результате чего возник пожар. По данным, которыми мы владеем на данный момент, два взрыва произошли одновременно, а потом в другом конце арсенала было еще два взрыва", - рассказал генерал.



По его словам, по этой причине не стоит исключать диверсию. При этом, ЧП охватило не более 10% территории арсенала.



Тимошенко уточнил, что информация о 88 тысячах тоннах боеприпасов на этом складе не отвечает действительности.



В тоже время, по данным пресс-службы СБУ, правоохранители проверяют несколько версий происшедшего.



"В частности, Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии", - говорится в сообщении.