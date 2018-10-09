Чемпионат Украины среди героев АТО: решающие игры пройдут в Харькове

Соперников на предпоследней соревновательной стадии определял знаменитый отечественный футболист, заслуженный мастер спорта, первый вице-президент ФФУ Олег Протасов.
В полуфиналах встретятся:
15 октября
ФК «Гепард» (Запорожье) – ФК «Армия» (Киев) (начало – в 15:00)
ФК «Львы» (Львов) – ФК «Кропивницкий» (начало – в 16:30)
16 октября
состоится матч за третье место (начало – в 9.30), а финальный поединок турнира начнется в этот же день в 11.00. Далее – церемония награждения, а вечером для всех участников чемпионата приятный сюрприз – просмотр матча Лиги наций УЕФА между национальными сборными командами Украины и Чехии на ОСК «Металлист».
Справка
Первый Открытый чемпионат Украины среди Героев АТО, участие в котором приняли команды-представители сектора безопасности и обороны Украины, стартовал 20 апреля 2018. 41 участник был разделен на пять групп по географическому принципу, матчи группового этапа по двухцепной системой продолжались до 29 сентября. 4 октября лучшие 12 коллективов по итогам группового этапа провели еще один соревновательный раунд, на котором определили четырех финалистов.
Председателем оргкомитета чемпионата является вице-президент ФФУ Олег Собуцкий, сопредседателем – заслуженный тренер Украины, председатель комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич.