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Чемпионат Украины среди героев АТО: решающие игры пройдут в Харькове

Чемпионат Украины среди героев АТО: решающие игры пройдут в Харькове
В Федерации футбола Украины состоялась жеребьевка полуфинальных пар финальной части Открытого чемпионата Украины среди Героев АТО. Матчи пройдут на стадионе Харьковского национального университета внутренних дел.
Соперников на предпоследней соревновательной стадии определял знаменитый отечественный футболист, заслуженный мастер спорта, первый вице-президент ФФУ Олег Протасов. 

В полуфиналах встретятся:

15 октября

ФК «Гепард» (Запорожье) – ФК «Армия» (Киев) (начало – в 15:00)

ФК «Львы» (Львов) – ФК «Кропивницкий» (начало – в 16:30)

16 октября состоится матч за третье место (начало – в 9.30), а финальный поединок турнира начнется в этот же день в 11.00. Далее – церемония награждения, а вечером для всех участников чемпионата приятный сюрприз – просмотр матча Лиги наций УЕФА между национальными сборными командами Украины и Чехии на ОСК «Металлист».
Справка
Первый Открытый чемпионат Украины среди Героев АТО, участие в котором приняли команды-представители сектора безопасности и обороны Украины, стартовал 20 апреля 2018. 41 участник был разделен на пять групп по географическому принципу, матчи группового этапа по двухцепной системой продолжались до 29 сентября. 4 октября лучшие 12 коллективов по итогам группового этапа провели еще один соревновательный раунд, на котором определили четырех финалистов.

Председателем оргкомитета чемпионата является вице-президент ФФУ Олег Собуцкий, сопредседателем – заслуженный тренер Украины, председатель комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич.

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