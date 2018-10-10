В Харькове пройдет форум Agroport East Kharkiv 2018 10 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове пройдут Международная выставка и форум Agroport East Kharkiv 2018.

Об этом, как информирует пресс-служба облгосадминистрации, сообщил директор Департамента агропромышленного развития ХОГА Александр Нездюр.



– Agroport East Kharkiv 2018 – крупное и значимое событие в жизни аграриев Харьковской области. В этом году отмечаем юбилей: мероприятию - 5 лет. Можно с гордостью говорить о том, что эта выставка окрепла и набрала обороты. Активными участниками являются три области. Неслучайно, что это мероприятие родилось именно в Харькове. В нашем регионе - два миллиона гектаров пахотных земель, в сельском хозяйстве работает 2 тысячи предприятий, 1,3 тысячи предприятий - фермерские. Около 300 тысяч человек задействованы в сфере агропромышленного производства. Это послужило основой рождения в Харькове проекта Agroport. И это наглядный пример результативного взаимодействия власти и бизнеса, - отметил Александр Нездюр.



Он также подчеркнул, что с 2014 года Agroport проводится под эгидой ООН и при самом активном участии Харьковской облгосадминистрации.



По словам основателя завода «Фадеев Агро», постоянного участника Agroport с 2014 года Леонида Фадеева, эта агропромышленная выставка делает упор на теме органической продукции.



– Органическая продукция - это огромная перспектива для Украины. Она радует не просто своим присутствием на столе. Основное то, что она требует органического земледелия. Полям, на которых сегодня производится продукция, - сотни тысяч лет, и сотни тысяч лет формировались черноземы, естественное плодородие. Сегодня агрессивная агротехнология снижает плодородие поля, и одним из сильнейших факторов является химизация. Органическое земледелие меняет картину: нет химической нагрузки на почву, для протравливания семян, обработки растений используются биологические препараты. Поле после нас должно жить десятки лет, - отметил Леонид Фадеев.



Генеральный менеджер «Агропорт Украина» Дмитрий Титаренко отметил, что программа Agroport рассчитана на три дня – с 11 по 13 октября. Открытие состоится в Харьковском аэропорту.



– После открытия у нас пройдет стратегическая сессия, посвященная продовольственной безопасности. Мы ожидаем представителей агробизнеса не только из Харьковской области, но и других регионов. В частности, будет презентована программа поддержки для Луганской и Донецкой областей. Ожидаем гостей из Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областей, а также из регионов-партнеров – Львовской, Херсонской, Киевской областей. Программа будет достаточно насыщенной. Вторая часть сессии будет посвящена органике, новому проекту, с которого начнется Agroport - 2019. Это обновленный формат национального павильона Украины на Всемирной выставке Biofach2019, - рассказал Дмитрий Титаренко.



Также на форуме будут представлены такие тематики: агроэнергетика, растениеводство, ореховодство и др.



– Кроме того, в этом году активное участие принимают наши немецкие партнеры – проект «Агроторговля Украины», который поддерживает и помогает выходить на экспорт производителям. В рамках форума состоится экспортный тренинг с участием немецких экспертов, - сказал Дмитрий Титаренко.



«Агропорт» совпадает со Всемирным Днем яйца, который отмечают птицеводы во всем мире. Во второй день мероприятия состоится конференция по тем вопросам, которые интересуют птицеводов. Будут четко представлены опыт, инновации, практики в сфере птицеводства, кормления, лечения, содержания птицы.



Также в первый вечер форума будет установлен национальный рекорд – презентуют самый большой медовик из органических ингредиентов, которые предоставили производители ио всей Украины. По словам организаторов, лакомство будет весить больше 110 кг.