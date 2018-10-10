Автоэксперты в США назвали самый безопасный автомобиль в мире: видео-факт 10 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Новый электромобиль Tesla Model 3 признан самым безопасным автомобилем по итогам краш-тестов, проведенных National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Эта организация проводит краш-тесты и определяет уровень пассивной безопасности автомобилей, которые продаются на рынке США, пишет Insideevs.



По итогам последней серии краш-тестов, электромобиль Tesla Model 3 признан самым безопасным среди всех машин, когда-либо протестированных NHTSA. Модель получила максимальный 5-звездный рейтинг в каждой категории и подкатегории, по которой проводится испытание, а в NHTSA отметили, что у водителя и пассажиров Model 3 минимальный шанс получить травмы в ДТП.



По словам представителей NHTSA, владельцы Model 3 должны быть в восторге, зная, что автомобиль, которым они управляют, "по основным показателям является самым безопасным автомобилем на планете".



Отмечается, что Model 3 в качестве стандартного оборудования оснащена всеми технологиями безопасности, которые рекомендует NHTSA. При покупке автомобиля не нужно ставить галочки в поле выбора опций, чтобы получить более безопасную Model 3.



Интересно, что ранее рейтинг возглавляли Tesla Model S и Tesla Model X. После триумфальных тестов Tesla Model 3 они сместились на 2-ю и 3-ю строчки соответственно. Теперь в топ-3 самых безопасных автомобилей США входят исключительно электромобили Tesla.



"Многие компании пытаются построить автомобили, которые хорошо работают в краш-тестах, и каждая автомобильная компания утверждает, что их транспортные средства безопасны. Но когда в реальной жизни происходит авария, результаты испытаний показывают, что если вы ведете Tesla, у вас есть хороший шанс избежать серьезной травмы", - прокомментировали в компании Илона Маска результаты испытаний NHTSA.