Названо место Украины в антирейтинге по выбросам парниковых газов 10 октября 2018 г. источник 0 0

Всего 100 компаний стали источников более 70% мировых выбросов парниковых газов в период с 1998 по 2015 год. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование The Carbon Majors Repor.

Первым в антирейтинге оказался Китай и его угольная промышленность. За указанный период КНР выбросила в атмосферу 14,32% мирового объема выбросов парниковых газов. Второе место заняла компания Saudi Arabian Oil - 4,5% от мировых выбросов. На третьем месте расположилась российская компания Газпром - 3,91%.



В пятерку также вошли Национальная нефтяная компания Ирана (2,2*%) и компания ExxonMobil (1,98%).



За ними следуют, Coal India, Pemex, российская угольная промышленность, Royal Dutch Shell PLC, China National Petroleum Corp.



Украина в рейтинге заняла 40 место. Согласно исследованию, за 17 лет украинская угольная промышленность выбросила в атмосферу 0,49% от мирового объема выбросов парниковых газов.



Самыми загрязняющими компаниями с 1998 года признано ExxonMobil, Shell, BP и Chevron.



Если ископаемое топливо будет и дальше добываться с той же скоростью в течение следующих 28 лет, как это было между 1998 и 2017 годами, то до конца столетия глобальные средние температуры будут расти на 4 градуса. А это будет иметь катастрофические последствия, включая вымирание значительного числа вида флоры и фауны и возникновение глобального дефицита еды, подчеркивается в исследовании.