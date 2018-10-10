Мир

  • 68
    •  / 

Названо место Украины в антирейтинге по выбросам парниковых газов

Названо место Украины в антирейтинге по выбросам парниковых газов
Всего 100 компаний стали источников более 70% мировых выбросов парниковых газов в период с 1998 по 2015 год. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование The Carbon Majors Repor.
Первым в антирейтинге оказался Китай и его угольная промышленность. За указанный период КНР выбросила в атмосферу 14,32% мирового объема выбросов парниковых газов. Второе место заняла компания Saudi Arabian Oil - 4,5% от мировых выбросов. На третьем месте расположилась российская компания Газпром - 3,91%.

В пятерку также вошли Национальная нефтяная компания Ирана (2,2*%) и компания ExxonMobil (1,98%).

За ними следуют, Coal India, Pemex, российская угольная промышленность, Royal Dutch Shell PLC, China National Petroleum Corp.

Украина в рейтинге заняла 40 место. Согласно исследованию, за 17 лет украинская угольная промышленность выбросила в атмосферу 0,49% от мирового объема выбросов парниковых газов.

Самыми загрязняющими компаниями с 1998 года признано ExxonMobil, Shell, BP и Chevron.

Если ископаемое топливо будет и дальше добываться с той же скоростью в течение следующих 28 лет, как это было между 1998 и 2017 годами, то до конца столетия глобальные средние температуры будут расти на 4 градуса. А это будет иметь катастрофические последствия, включая вымирание значительного числа вида флоры и фауны и возникновение глобального дефицита еды, подчеркивается в исследовании.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2289 грн
100 USD 2808.14 грн
100 EUR 3211.11 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи