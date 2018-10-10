Десятка товаров, которые Украина лучше всего продает миру

По итогам трех кварталов 2018 года Украина экспортировала товаров пищевой и аграрной промышленности на сумму $11,4 млрд, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Как отмечают в аналитическом департаменте Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), среди всех групп товаров первое место занимают зерновые культуры. За отчетный период Украина экспортировала зерна на $4,8 млрд.
Далее идут жиры и масла, готовые пищевые жиры, воски ($3,2 млрд); семена и плоды масличных растений, солома и фураж ($1,4 млрд); мясо и съедобные субпродукты ($478,9 млн); молоко и молочные продукты, яйца птицы, натуральный мед ($346,5 млн).
Топ-10 ключевых товаров, которые Украина экспортировала на внешние рынки за девять месяцев 2018 года:
"По сравнению с предыдущим годом, больше всего вырос объем продаж мяса птицы - на 29%, экспорт шоколада увеличился на 21%. Также следует отметить соевое масло (рост на 18%), семена рапса (на 15%) и пшеницу (на 6%)", - сообщают в UFEB.
Суммарный объем товара из топ-10 составляет 85% от общей стоимости экспортируемых товаров пищевой и аграрной промышленности.
"Основная экспортная продукция продолжает быть сырьевой. Причем эта продукция следует мировым экологическим трендам - растут объемы как производства, так и продажи органической продукции. Также нужно обратить внимание на то, что хоть сейчас нашим основным экспортным товаром является сырье, мы имеем значительный потенциал и для продажи за границу готовой продукции. Украинские производители способны создавать товары, которые имеют высокий уровень качества и конкурентоспособности на мировом рынке. В частности, об этом свидетельствует рост объема шоколада, который продается за границу", - отмечает UFEB.