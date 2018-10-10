История

  • 51
    •  / 

Военные в Испании восстановили лучший танк Первой мировой: фото-факт

Военные в Испании восстановили лучший танк Первой мировой: фото-факт
Одной из революционных разработок начала XX века считают французский танк Renault FT.
Недавно в Испании был восстановлен легендарный Renault FT-17. Реконструкцией занимались военные. После восстановительных работ танк был передан 12-й мадридской мотопехотной бригаде Guadarrama.



Renault FT стал первым легким танком, поставленным в серийное производство. Он комплектовался башней кругового вращения и имел классическую компоновку: моторное отделение располагалось сзади, боевое – в середине, управленческое – спереди.

Восстановленный испанскими военными Renault FT-17 сейчас на ходу. Интересно, что его удалось оснастить оригинальным мотором мощностью в 60 л. с. Участник Первой мировой способен разогнаться до 80 км/ч.



Восстановление данной боевой машины заняло шесть лет. В качестве объекта реконструкции был взят танк, который долгое время стоял на территории 12-й бригады в качестве памятника. Именно этот Renault FT-17 был одним из 16-ти боевых машин, которые Испания выкупила в 1936 году в Польше.

Для Испании Renault FT – знаковый танк, потому что он стал первым, который применила испанская армия.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2289 грн
100 USD 2808.14 грн
100 EUR 3211.11 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи