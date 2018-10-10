Военные в Испании восстановили лучший танк Первой мировой: фото-факт

Одной из революционных разработок начала XX века считают французский танк Renault FT.

Недавно в Испании был восстановлен легендарный Renault FT-17. Реконструкцией занимались военные. После восстановительных работ танк был передан 12-й мадридской мотопехотной бригаде Guadarrama.Renault FT стал первым легким танком, поставленным в серийное производство. Он комплектовался башней кругового вращения и имел классическую компоновку: моторное отделение располагалось сзади, боевое – в середине, управленческое – спереди.Восстановленный испанскими военными Renault FT-17 сейчас на ходу. Интересно, что его удалось оснастить оригинальным мотором мощностью в 60 л. с. Участник Первой мировой способен разогнаться до 80 км/ч.Восстановление данной боевой машины заняло шесть лет. В качестве объекта реконструкции был взят танк, который долгое время стоял на территории 12-й бригады в качестве памятника. Именно этот Renault FT-17 был одним из 16-ти боевых машин, которые Испания выкупила в 1936 году в Польше.Для Испании Renault FT – знаковый танк, потому что он стал первым, который применила испанская армия.