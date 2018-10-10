Харьков

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В Харькове перекрыта центральная площадь

В Харькове перекрыта центральная площадь
Движение транспорта по пл. Свободы - на участке от перекрестка ул. Сумская-ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина – запрещено с 10 октября до 9:00 17 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с подготовкой и празднованием Дня защитника Украины.

Движение  будет организовано по правой стороне пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Кроме того, с 8:00 до 15:00 14 октября будет запрещено движение транспорта по пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера. В это время автобусы №20э, 65э, 119э, 217э, 296э будут объезжать так: ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту.

Также с 8:00 до 11:00 14 октября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Тринклера - на участке от пр. Независимости до пл. Свободы.

Троллейбус №18 сократит маршрут следующим образом: Больница скорой помощи - ул. Балакирева - ул. Деревянко - пр. Науки - ст. м. «Научная».

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