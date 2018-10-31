«Моральные ценности станут одним из важных вопросов в международной политике» – экс-президент Rothschild Conseil International Жан-Пьер Сальтьель

– Мы живем в эпоху цифровых трансформаций. Назовите, пожалуйста, возможности и риски, на которые инвесторам стоит обратить внимание, учитывая сегодняшний прогресс в технологиях?
– Я думаю, что рынок, в частности инвесторы, крайне заинтересованы в технологиях и готовы вкладывать необходимые средства в их развитие. Но эти технологии могут либо оказать очень сильный позитивный эффект, либо же иметь довольно тяжелые последствия, в частности для рабочей силы. Соответственно для инвесторов должны быть созданы определенные правила или рамки внедрения технологий, которые касались бы последствий их использования для будущего.
- Какое будущее, на Ваш взгляд, у биткоина и других криптовалют?
– Я представляю старую школу, поэтому восхищаюсь людьми, реализовавшими такие идеи. Уже очевидно, что эффект получился гораздо большим, чем они предполагали, рассчитывая просто на элемент спекуляции. Я не советовал бы инвесторам, детально не разбирающимся в подобных процессах, вкладывать свои средства в такие типы валют. Если это спекуляция, касающаяся части их состояния или части бизнеса, тогда все в порядке. Но если это систематические вложения – я их не рекомендовал бы.
Нам необходима денежно-кредитная политика, контролирующая процентные ставки, доступность денег, валют. А у криптовалют нет возможности решать все эти очень большие проблемы, с которыми мы, несомненно, скоро столкнемся.
– Как, по Вашему мнению, на глобальную экономику влияет президент США Дональд Трамп своими спорными заявлениями и действиями?
– Нам всегда приходится приспосабливаться и к президенту США, и к американской экономике, потому что эта экономика – доминирующая, а доллар – доминирующая валюта. Взгляды Трампа достаточно популярны среди части американского населения, но от них нет никакой пользы в решении внутренних и международных проблем, требующих его вмешательства. Я не нахожу в них ничего обнадеживающего в случае возникновения в будущем проблем, при которых невозможно найти способы решения и возможные выходы из ситуации без международного сотрудничества. Этим его поведение меня и беспокоит.
– Как Вы объясните то, что нынешний политикум представляют очень агрессивные лидеры – такие как Дональд Трамп, Владимир Путин?
– В мировой политике приходится иметь дело с эмоциями. По сравнению с предыдущими периодами эмоции стали гораздо более агрессивными, они бросают вызов рациональным решениям. Меня смущает очень высокий уровень «жестко сформулированной, эмоциональной риторики» в общении нынешних лидеров с миром. Политическая агрессивность и переполнение эмоциями создают хрупкость, уязвимость. Это хорошо известно и в вашей стране. Люди всегда принимают решения об инвестициях, исходя из оценки стабильности ситуации. С нынешней эволюцией в политических настроениях чрезвычайно сложно выполнить это необходимое условие.
– Как можно оценить новую роль Китая в мировой экономике? Как, по Вашему мнению, будет расти влияние Китая на глобальную экономику в течение следующих нескольких лет?
– Я считаю, что нужно смотреть на китайскую экономику с учетом того, что она очень быстро набирает обороты и посылает нам вызов. Китай должен продолжать свое развитие в сферах внутренней и международной стабильности. Руководство этой страны постоянно напоминает нам о важности международной торговли, международных финансовых потоков, о возможностях иностранных инвестиций. Влияние Китая, очевидно, увеличится. Но как видно из недавних событий в отношениях с Африкой или реакции на проекты на Шелковом пути, Китаю придется приспосабливаться к другим, если он хочет мирно продвигаться вперед.
– В каких странах эксперты ожидают новых кризисов в течение следующих нескольких лет? Что может послужить причиной их возникновения?
– Я думаю, что большой риск есть у США. Прежде всего, после периода роста, глядя на ситуацию на бирже в Соединенных Штатах, вполне нормально считать, что это не вечно, а ведь смена цикла представляет собой угрозу. Самой большой угрозой я считаю уровень долга. Я был озабочен уровнем мирового долга, частного долга и государственного долга к мировому ВВП. В качестве примера вы можете, скажем, задаться вопросом об устойчивости такого уровня задолженности и о возможности ее обслуживания. В определенный момент времени (в не столь далеком будущем) сумма обязательств по обслуживанию долга в американском бюджете будет больше военного бюджета. В таком случае я предлагаю вам оценить последствия.
– Какие страны, по Вашему мнению, будут основными мировыми державами в 2050 году?
– Очевидно, что Китай останется в этом тренде. Индия наверняка будет догонять его. Реальный вопрос заключается в том, найдет ли Европа в будущем способ укрепить свой экономический и политический суверенитет, чтобы быть в состоянии бросить вызов этим новым мировым державам. Страна может быть процветающей, может развивать собственную экономику и создавать благополучие для своих граждан. Но должна ли она вследствие своего роста становиться Державой и использовать этот свой мощный рычаг силы и величия? Я думаю, что в будущем для нас это одна из величайших неизвестных. Будет ли международное сообщество группы стран, учитывая их величие, заинтересовано в развитии своей силы? Или же проблемы, с которыми мы столкнемся в мировой экономике, проблемы экологии, последствия цифровой революции будут такими, что процветающие страны выберут сотрудничество, а не просто силу?
– Согласны ли Вы с тем, что моральные ценности так же важны для прогресса страны, как и технологии?
– Я считаю, что в определенный момент, когда мы будем иметь дело с очень большими мировыми проблемами, моральные ценности – их определение, приоритетность и способы обмена ими – безусловно, станут одними из важнейших вопросов в международной политике.
– Какое наилучшее инвестиционное решение Вы приняли в своей карьере?
– Мое лучшее инвестиционное решение было реализовано несколько лет назад. Я инвестировал в мексиканское сельское хозяйство, в сегмент фруктов, цветов и овощей. Я увидел в этой стране потенциал, который, учитывая размер американского рынка, можно использовать как конкурентное преимущество для легко экспортируемых товаров. Я бы сказал, что развивающийся рынок, близкий к очень крупному потребительскому рынку, с конкурентоспособными ценами, конкурентоспособной рабочей силой и долей удачи, достигнет успеха.
– Вы являетесь членом наблюдательного совета «Банка Кредит Днепр». И хотя я уверена, что Вы знаете обо всех проблемах, которые существуют у нас в украинской банковской системе с ее «плохими кредитами», тем не менее продолжаете работать с украинским финучреждением. Какова Ваша мотивация в работе с «Банком Кредит Днепр»?
– Причина довольно проста. Во-первых, я твердо верю в будущее частных банков. С точки зрения управления, развития бизнеса, взглядов, автономии, возможности принятия решений на основе банковских правил частный сектор в банковской сфере является одним из основных элементов роста и процветания в наших странах. Полагаю, страна найдет огромную выгоду в поддержке и развитии частных банков в Украине. Это одна из причин. Во-вторых, когда мы в самом начале изучали рыночную ситуацию, мы увидели потенциал роста в таких секторах, как сельское хозяйство и розничная торговля. Поэтому, с точки зрения бизнес-предложения, сфокусированного в данных секторах, банк представляет собой довольно интересную цель для развития. И в-третьих, я думаю, что наша цель – незаангажированно следить за тем, как руководство продвигается с реализацией задач, и, насколько это возможно, оказывать помощь во всех ситуациях, когда опыт независимых членов наблюдательного совета полезен для компании. Подчеркну, что мы – независимые члены совета, то есть люди, которые просто дают свои советы и делятся мнениями на основе собственного опыта в данной сфере деятельности.
– Вы всегда высоко оценивали инвестиционную привлекательность Украины. Недавно было сообщение о том, что объемы прямых иностранных инвестиций в Украину в 2017 году выросли на 4,3%. С чем, по Вашему мнению, это связано?
– В Украине есть две составляющие потенциала: сельское хозяйство и энергетика. Также существует большой интерес к разработке IT-технологий. Полагаю, что в интересах Украины очень важно развивать отношения с крупными европейскими соседями, а также с Турцией, Ближним Востоком и Китаем. Это будет одним из элементов стабильности и роста, что в некотором смысле уменьшит политические риски.
– Способна ли наша страна на данном этапе соответствовать ожиданиям инвесторов? Какие конкретные шаги следует предпринять правительству, чтобы улучшить инвестиционный климат в будущем?
– Я был свидетелем ряда встреч по этому вопросу до и после подписания углубленного Соглашения о внешней торговле между Украиной и Европейским союзом. Много усилий было вложено в то, чтобы показать Украину как привлекательную страну для инвестиций. Сейчас мы находимся в моменте политической неопределенности. И я не верю, что в этот момент было бы целесообразно продолжать подобные инициативы, пока мы не узнаем, каковы цели и критерии следующей администрации. Это определит секторы, куда будут привлекаться инвестиции, поможет обозначить политические риски, которые являются основным критерием для иностранных инвесторов.
Фотографии Pinchuk Fund, Yes Ukraine.
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