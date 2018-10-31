«Моральные ценности станут одним из важных вопросов в международной политике» – экс-президент Rothschild Conseil International Жан-Пьер Сальтьель 31 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Жан-Пьер Сальтьель – независимый член Наблюдательного совета Банка Кредит Днепр, всемирно известный французский экономист, Президент Rothschild Conseil International в 1999-2004 годах, партнер Maison Lazard et Cie, заместитель директора Credit Industriel et Commercial, рассказал в интервью Family Office об инновациях, международных перспективах Украины, сотрудничестве с банком Кредит Днепр и лучшей инвестиции в своей жизни.