Здоровье

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Названы важные для здоровья привычки у тех, кому больше сорока

Названы важные для здоровья привычки у тех, кому больше сорока
По окончанию бальзаковского возраста в привычный образ жизни человека следует ввести привычки, которые помогут ему еще долгое время оставаться здоровым и энергичным.
Об этом сообщают Экономические известия.

Сон

Людям после сорока следует большое внимание уделять сну. Специалисты рекомендуют спать не меньше восьми часов в день, особенно это касается женщин. Все дело в том, что женщины вступают в возраст, который предшествует менопаузе, и гормональные сбои являются особенно опасными. Постоянный недосып может негативно повлиять на производство гормонов, поэтому сон после сорока очень важен.

Белок и вода

После наступления сорокалетия нужно следить, чтобы в рационе было достаточное количество белка, поскольку белковые продукты способствуют активной работе метаболизму и помогают в поддержании мышечной массы. Вода важна в поддержании активного метаболизма организма, поскольку после сорока он начинает замедляться. Кроме того, вода благоприятно влияет на почки, кожу, головной мозг.

Силовые тренировки

Специалисты доказали, что после 35 лет объем мышечной массы в организме снижается, а плотность костной ткани уменьшается. Чтобы отстрочить этот процесс, нужно добавить в свою жизнь силовые тренировки. Также, после сорока повышается риск возникновения сердечных заболеваний, поэтому необходимы регулярные обследования у врача, контроль давления и уровня сахара в крови.

Кожа

После сорока лет риск возникновения рака кожи возрастает. Поэтому регулярные обследования у дерматолога и проверка родинок и родимых пятен просто необходимы. А вот посещение солярия следует минимизировать.

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