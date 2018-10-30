Премьер Украины: «Мы закрыли в госбюджете максимум «дыр» 30 октября 2018 г. источник 0 0

Ежедневные таможенные платежи в государственный бюджет увеличились на 409 млн грн по сравнению с июнем месяцем текущего года и достигли в общей сложности 1,757 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эксклюзивном интервью.



«Мы сделали все, чтобы продумано закрыть если не все «дыры», то максимум. И результат заметен. Деньги от таможни – это средства украинских граждан, которые раньше шли мимо казначейства», – заявил он.



Комментируя дальнейшие шаги в направлении улучшения работы таможни, он отметил важность обмена данными с другими странами.



«Очень много институциональных изменений. И здесь тоже ничего не выйдет без поддержки парламента. Это долговременные процессы», – добавил он.



Также Гройсман рассказал о завершении консультаций с международными партнерами о том, какой будет сама структура таможенной и фискальной службы. Отвечая на вопрос, когда можно ожидать объявления конкурса на должность руководителя или руководителей, если это будут отдельные структуры, он добавил, что этот вопрос в правительстве еще анализируется.