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Премьер Украины: «Мы закрыли в госбюджете максимум «дыр»

Премьер Украины: «Мы закрыли в госбюджете максимум «дыр»
Ежедневные таможенные платежи в государственный бюджет увеличились на 409 млн грн по сравнению с июнем месяцем текущего года и достигли в общей сложности 1,757 млрд грн.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эксклюзивном интервью.

«Мы сделали все, чтобы продумано закрыть если не все «дыры», то максимум. И результат заметен. Деньги от таможни – это средства украинских граждан, которые раньше шли мимо казначейства», – заявил он.

Комментируя дальнейшие шаги в направлении улучшения работы таможни, он отметил важность обмена данными с другими странами.

«Очень много институциональных изменений. И здесь тоже ничего не выйдет без поддержки парламента. Это долговременные процессы», – добавил он.

Также Гройсман рассказал о завершении консультаций с международными партнерами о том, какой будет сама структура таможенной и фискальной службы. Отвечая на вопрос, когда можно ожидать объявления конкурса на должность руководителя или руководителей, если это будут отдельные структуры, он добавил, что этот вопрос в правительстве еще анализируется.

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