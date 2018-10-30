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Принцесса лишилась титула из-за свадьбы с простолюдином

Принцесса лишилась титула из-за свадьбы с простолюдином
29 октября 28-летняя японская принцесса Аяко вышла замуж за 32-летнего Кэя Морито, который работает в судоходной компании, и лишилась своего титула.
Церемония состоялась в Токио. Муж Аяко – не из аристократической семьи, поэтому, согласно японским традициям, принцесса вынуждена отказаться от титула и покинуть семью.

Аяко – младшая дочь двоюродного брата императора Акихито. Сразу после свадьбы она получит 1,3 млн долларов от государства, чтобы поддерживать образ жизни, соответствующий ее статусу.

В свадьбе принимали участие около 30 человек, включая членов семьи. Принцесса Аяко была в традиционной придворной одежде с красными и зелеными узорами, а жених – во фраке с фалдами.

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