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Открыт самый большой аэропорт в мире

Открыт самый большой аэропорт в мире
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл в Стамбуле самый крупный в мире аэропорт.

По словам главы государства, первое время воздушная гавань сможет обслуживать около 90 миллионов пассажиров в год, а через 10 лет — до 200 миллионов человек в год. Этот показатель почти в два раза превышает трафик в самом крупном на сегодняшний день аэропорту, который находится в Атланте, США.

Авиакомпания Turkish Airlines совершит первые рейсы из новой воздушной гавани по трем внутренним направлениям: Анкара, Анталья и Измир. Также авиакомпания совершит перелеты в Баку и аэропорт Эрджан.

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