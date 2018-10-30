Открыт самый большой аэропорт в мире
30 октября 2018 г.
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30 октября 2018 г.
По словам главы государства, первое время воздушная гавань сможет обслуживать около 90 миллионов пассажиров в год, а через 10 лет — до 200 миллионов человек в год. Этот показатель почти в два раза превышает трафик в самом крупном на сегодняшний день аэропорту, который находится в Атланте, США.
Авиакомпания Turkish Airlines совершит первые рейсы из новой воздушной гавани по трем внутренним направлениям: Анкара, Анталья и Измир. Также авиакомпания совершит перелеты в Баку и аэропорт Эрджан.
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