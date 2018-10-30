«Реал» уволил главного тренера
30 октября 2018 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
30 октября 2018 г.
Такое решение было принято на фоне неудовлетворительных результатов, которые показывает команда. Исполняющим обязанности наставника назначен Сантьяго Солари, который работает с молодежкой «Реала». Он приступит к своим обязанностям 30 октября.
Лопетеги возглавил «Реал» летом текущего года накануне чемпионата мира по футболу, из-за чего его уволили из сборной Испании. Из последних семи матчей «сливочные» проиграли пять и после 10 туров занимают девятое место в турнирной таблице испанской Примеры.
Читайте также:
Выбор читателей
|100 EUR
|3182.49 грн
|100 USD
|2811.88 грн
|10 RUB
|4.2867 грн