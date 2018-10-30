Спорт

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«Реал» уволил главного тренера

«Реал» уволил главного тренера
Руководство мадридского «Реала» уволило главного тренера команды Хулена Лопетеги.

Такое решение было принято на фоне неудовлетворительных результатов, которые показывает команда. Исполняющим обязанности наставника назначен Сантьяго Солари, который работает с молодежкой «Реала». Он приступит к своим обязанностям 30 октября.

Лопетеги возглавил «Реал» летом текущего года накануне чемпионата мира по футболу, из-за чего его уволили из сборной Испании. Из последних семи матчей «сливочные» проиграли пять и после 10 туров занимают девятое место в турнирной таблице испанской Примеры.

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