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Британцы запустят первый пивной рейс в истории

Британцы запустят первый пивной рейс в истории
Английская пивоваренная компания BrewDog запустит первый в истории «пивной рейс» в 2019 году.

Вылет Boing 767 запланирован на 21 февраля из лондонского аэропорта Станстед в аэропорт штат Огайо, США, где находится одна из пивоварен BrewDog и отель The DogHouse. На борту пассажиры смогут продегустировать специально приготовленное пиво.

Производители заявляют, что им удалось создать напиток, вкус которого отличается от привычного, когда человек летит на высоте девять тысяч метров. «Наши пассажиры смогут поучаствовать в самой высокой в мире дегустации пива. Вкусовые рецепторы при перелете работают по-другому, поэтому наши пивовары изобрели пиво, которое будет вкуснее, когда пассажир употребляет его именно в небе, а не на земле», — рассказали представители компании.

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