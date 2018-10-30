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Назван лучший фильм ужасов в истории

Назван лучший фильм ужасов в истории
Издание IndieWire составило рейтинг лучших хорроров в истории кинематографа.
В список вошли 100 фильмов.

Первую строчку занял фильм Стэнли Кубрика «Сияние».

Картина снята по роману Стивена Кинга. Главные роли в фильме исполнили Джек Николсон и Шелли Дювал. По сюжету писатель вместе с женой и сыном приезжает в огромный отель, пустующий в зимний период, и устраивается туда на работу смотрителем. После этого в отеле начинают происходить странные и пугающие события.

В первую десятку величайших фильмов ужасов также попали ленты «Техасская резня бензопилой», «Ребенок Розмари», «Изгоняющий дьявола», «Хэллоуин» 1978 года, «Психо», «Глаза без лица», «Нечто», «Чужой» и «Ночь живых мертвецов». В сотне лучших есть и один советский фильм — «Вий» Константина Ершова и Георгия Кропачева.

В марте издание NME объявило самый страшный фильм ужасов в истории. Им стал испанский фильм «Уиджи: Проклятие Вероники».

 

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