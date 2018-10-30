Создатели «Симпсонов» решили избавиться от одного персонажа

Создатели «Симпсонов» приняли решение убрать из сценария индийца Апу Нахасапимапетилона из-за многочисленных жалоб зрителей.

Об этом в интервью Indiewire рассказал продюсер Ади Шанкар.

Апу — второстепенный персонаж в «Симпсонах», он владеет магазином «На скорую руку» и постоянно подвергается ограблениям. Этот образ неоднократно называли расистской карикатурой на иммигрантов из Южной Азии, в которой собрано множество негативных стереотипов.

В прошлом году Шанкар попытался урегулировать конфликт: он объявил конкурс среди сценаристов с просьбой помочь переработать образ Апу. Работу-победителя планировалось предложить телеканалу Fox, однако продюсер узнал о планах авторской группы совсем отказаться от героя Апу.

«Симпсоны» — самый длинный мультсериал в истории американского телевидения, он выходит с 1987 года. Шоу насчитывает 29 сезонов и было продлено до 30-го.