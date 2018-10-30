Создатели «Симпсонов» решили избавиться от одного персонажа
30 октября 2018 г.
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30 октября 2018 г.
Апу — второстепенный персонаж в «Симпсонах», он владеет магазином «На скорую руку» и постоянно подвергается ограблениям. Этот образ неоднократно называли расистской карикатурой на иммигрантов из Южной Азии, в которой собрано множество негативных стереотипов.
В прошлом году Шанкар попытался урегулировать конфликт: он объявил конкурс среди сценаристов с просьбой помочь переработать образ Апу. Работу-победителя планировалось предложить телеканалу Fox, однако продюсер узнал о планах авторской группы совсем отказаться от героя Апу.
«Симпсоны» — самый длинный мультсериал в истории американского телевидения, он выходит с 1987 года. Шоу насчитывает 29 сезонов и было продлено до 30-го.
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