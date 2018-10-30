В Харькове прошел конкурс юных дарований

Конкурс прошел в трех возрастных категориях – дети от 6 до 9 лет, от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет, сообщает пресс-служба горсовета
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В этом году в положение о конкурсе внесли изменения. В отличие от прошлых лет, когда участники декламировали произведения авторов, которые жили или работали в Харькове, в 2018 году конкурсанты представляли стихотворения, которые написали сами.
По итогам конкурса, в младшей возрастной категории первое место заняла ученица специализированной школы №119 Алина Данилина, второе – ученица школы №70 Полина Федотова, а третье – ученица специализированной школы №119 Варвара Рябинина.
В средней возрастной категории первенство одержала ученица школы №88 Евгения Попова, серебряным призером стала ученица школы №40 Дана Кивиренко, а бронзовыми – ученик школы №70 Михаил Бернадский и ученица школы №118 Анастасия Сиренко.
В старшей возрастной категории первое место заняли ученица специализированной школы №75 Елизавета Тарасова и ученица школы №104 Дарья Мошинская, второе – ученица специализированной школы №119 Дарья Ралова, а третье – ученица школы №40 Полина Сахно.
Также решением жюри ученик общеобразовательной школы №168 Евгений Логовской отмечен в номинации «Приз зрительских симпатий».
Победителям и призерам вручили грамоты районной администрации и подарки.