Харьковские ученые получили из Германии долгожданную помощь

Предназначение гранта — приобретение оборудования для учебного процесса и научных исследований на сумму 20 тысяч евро. Об этом сообщает
«Статус-Кво».
– Приглашение НТУ «ХПИ» вручить символически данное оборудование особенно приятно для меня, поскольку оно совпадает с проведением «Недель Германии» в Украине. Таким образом, ваш университет присоединяется к тем учреждениям Харькова, которые активно сотрудничают с Германией. Мы поддерживаем Украину во многих отношениях, включая науку, — отметил Вольфганг Мессингер.
Как сообщил заведующий кафедрой электрических аппаратов ХПИ, профессор, доктор технических наук Борис Клименко, «борьба» за грант фонда Александра фон Гумбольдта велась с мая 2014 года. Сотрудники кафедры прошли около двадцати этапов согласований, уточнений и обоснований, собеседований с рецензентами. Оборудование было получено в конце 2016 года, и уже сегодня с его помощью на кафедре осуществляются научные исследования высокого уровня, проводится организация и создание новых лабораторных работ.
– Очень важно, что новые лабораторные работы создаются в виде мобильных стендов в процессе выполнения бакалаврантами и магистрантами дипломных проектов, что помогает освоить навыки практической работы с современным оборудованием», — отметил Борис Клименко.
По его словам, одно из свидетельств эффективности использования нового оборудования при проведении исследований — участие сотрудников кафедры электрических аппаратов в 5-ти зарубежных научных конференциях (2017 – 2018 гг). Доклады на этих конференциях получили высокую оценку их организаторов и участников и были опубликованы в престижных европейских журналах.
– Фонд Александра фон Гумбольдта является катализатором исследований и обеспечения качественного образования на кафедре электрических аппаратов. Этот фонд имеет широкую программу поддержки науки и образования. На нашей кафедре получилось продолжить сотрудничество с бывшими стипендиатами, которые на всю жизнь остаются «гумбольтянцами». Доцент кафедры, кандидат физико-математических наук Михаил Пантелят — стипендиат фонда Гумбольдта. Мы с ним создали небольшую рабочую группу, которая и занималась проектом приобретения оборудования, определяла, какое именно оборудование нам необходимо, связывалась с фирмами, — рассказал Борис Клименко.
По его словам, в состав этой группы также вошли: канд. техн. наук, доцент Евгений Байда, канд. техн. наук, доцент Александр Гречко, канд. техн. наук, доцент Александр Чепелюк. Кроме того, все они занимались монтажом, проверкой работоспособности, введением в действие и контролем над эффективностью использования приобретенного оборудования.
Борис Клименко сообщил, что благодаря гранту фонда Александра фон Гумбольдта, на кафедре электрических аппаратов ХПИ появилась инновационная аппаратура: микропроцессорная техника, современные электромеханические и полупроводниковые аппараты коммутации, управления и защиты, 3D принтер, индукционная плита, 12 цифровых осциллографов, тепловизор, пирометр, шумометр, флюксметр, мультиметры и многое другое. Новая техника размещена в отремонтированном и специально оборудованном помещении.
На встрече со студентами, преподавателями и сотрудниками кафедры электрических аппаратов Вольфгангу Мессингеру была продемонстрирована работа новой техники, показаны широкие возможности ее применения в исследованиях и учебном процессе. Консул отметил высокую эффективность использования выделенных кафедре средств и обещал поддержку заявки кафедры электрических аппаратов на новый грант, ориентированный на сотрудничество в области исследований и образования с одним из университетов Германии.
Генеральный консул ФРГ Вольфганг Мессингер также провел ряд встреч с руководством Университета. Проректор по научно-педагогической работе вуза Геннадий Хрипунов поблагодарил консула за поддержку и отметил важность этого шага для развития науки и образования в НТУ «ХПИ».