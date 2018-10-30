Харьков

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Жителям Харькова вскоре предстоит выбрать поставщика электроэнергии

Жителям Харькова вскоре предстоит выбрать поставщика электроэнергии
Заключить договор потребители должны до 11 декабря 2018 года.
Как сообщила МГ «Объектив» начальник информационно-аналитического отдела АО «Харьковоблэнерго» Лилия Федоренко, сейчас существует три вида поставщиков электроэнергии: поставщики услуги по рыночной цене; поставщики универсальной услуги — это более защищённая поставка, на неё имеют право бытовые потребители и субъекты малой предпринимательской деятельности;  и поставщик «последней надежды» — для всех, кто не выбрал себе поставщика.

Тарифы регулируются НКРЕКП по-прежнему.

ПрАТ «Энергосбыт» — поставщик на ближайшие два года.

До первого декабря потребители получат договор о присоединении. Он считается заключённым, если потребитель не отправил несогласие или замечания к договору и оплатил счёт за услугу.

Потребитель получит один счёт, в котором будут расшифрованы тарифы на распределение и на поставку электроэнергии.

Сейчас тариф состоит из цены закупки, тарифа на поставку и передачу.

Часть тарифа на закупку и поставку отойдёт ПрАТ «Харьковэнергосбыт».

В облэнерго обещают, что для потребителей тарифы существенно не изменятся.

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