Названы сроки рождения первых «инопланетных» людей

Уже скоро появится первый человек, который родится в околоземном пространстве. Об этом сообщают
Экономические известия.
Кис Малдер, глава компании уверен, что если человечество хочет завоевать Вселенную, нужно научится размножатся за пределами нашей планеты. Компания хочет отправить на орбиту Земли некий ковчег. Там будут находится мужские и женские клетки. Перед тем, как отправить их в космос, биоматериалы должны будут пройти проверку в ЭКО-центрах.
Специалисты заявили, что если первый этап пройдет успешно, то можно будет спокойно переходить ко второму. В космос отправят космический эмбрио-инкубатор, где и пройдет первое объединение клеток для зачатия внеземного дитя.
Третий этап миссии подразумевает отправку на высоту 250 миль беременной женщины, чтобы та родила в космосе. Но вместе с женщиной туда отправится и группа врачей. Ученые надеются, что женщину они уже выберут в 2022 году, а родить она должна через два года. Этот проект, со слов ученых, позволит человечеству адаптироваться к размножению в космосе.