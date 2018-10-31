Германия помогла радикально улучшить энергоэффективность ряда учреждений Харькова 31 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Пресс-тур для журналистов из Харьковской, Сумской и Полтавской областей «Путь к энергоэффективности. Успешные истории» прошел 30 октября в Новобаварском районе Харькова.