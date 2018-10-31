Очевидцы теракта в оккупированной Керчи опровергают версию об убийце-одиночке 31 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Несмотря на утвержденную официальную версию оккупационных властей Крыма, что так называемый «керченский стрелок» Владислав Росляков действовал один, очевидцы кровавого расстрела в политехническом колледже продолжают уверять: убийца работал не сам.