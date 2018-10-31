Крым

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Очевидцы теракта в оккупированной Керчи опровергают версию об убийце-одиночке

Очевидцы теракта в оккупированной Керчи опровергают версию об убийце-одиночке
Несмотря на утвержденную официальную версию оккупационных властей Крыма, что так называемый «керченский стрелок» Владислав Росляков действовал один, очевидцы кровавого расстрела в политехническом колледже продолжают уверять: убийца работал не сам.
В оккупированном Крыму набирает популярность версия, что в колледже действовали бойцы неизвестного спецподразделения, которые прибыли на место происшествия для ликвидации Рослякова, говорится в материале издания «Крым.Реалии».

Тем не менее, оккупационная власть отбрасывает этот вариант. «Я вам говорю в присутствии прессы. Никто никого с оружием никуда не загонял!» — заявил журналистам так называемый «глава Совета министров» Сергей Аксенов.

«Это был не один человек, их было несколько — потому что стреляли с нескольких сторон. Просто вот так вот расстреливали» — утверждает очевидица теракта.

«Кто-то начал задерживать этого преступника. Кто-то побежал, кому-то по ногам выстрелили». «Стреляли с разных мест. Это было точно» — заявляют и другие свидетели, в тот день находившиеся в здании колледжа.

Официальную версию оккупантов в свою очередь разгромил военный эксперт Юрий Колесников, заявивший, что для одного человека результативность теракта была просто необычайной.

«За 15 минут настрелять такое количество людей в таком помещении? Это странно. А ведь они не стоят на месте», — пояснил свою точку зрения Колесников.

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