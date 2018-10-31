Загородную усадьбу в Люботине надо спасать 31 октября 2018 г. Мирослава Лебедь 1 0

В Харьковской области будет создана комиссия по изучению ситуации на территории памятника национального значения в Люботине.

Решение о создании специальной комиссии было принято в ходе совещания, которое прошло под руководством заместителя председателя ХОГА Евгения Шахненко.



Участники совещания обсудили первоочередные меры, которые необходимо принять в отношении памятника архитектуры национального значения «Комплекс сооружений загородной усадьбы» в Люботине.



– Мы должны сделать все, чтобы предотвратить разрушение памятника национального значения, – сказал во время заседания Евгений Шахненко.



Среди первоочередных мер участники совещания отметили необходимость провести инвентаризацию зданий, сооружений и земельных участков, входящих в комплекс. Для этой цели решили создать специальную комиссию.



– В нее должны войти представители областного совета, Департамента градостроительства и архитектуры ХОГА, земельного кадастра, юридических служб облсовета и ХОГА, Люботинского горисполкома, инспекции ГАСКа и так далее, – отметил Евгений Шахненко. – На основании выводов комиссии будем инициировать проведение судебных разбирательств о законности или незаконности выделения земельных участков, использования имущества и каждого объекта.



В дальнейшем будет решаться вопрос о балансодержателе комплекса и выделении из областного бюджета средств, необходимых для проведения противоаварийных ремонтных работ на объекте.



– Будем просить поддержки главы ХОГА Юлии Светличной в вопросе выделения первой необходимой суммы денег, чтобы спасти здание памятника архитектуры. Для этого у нас есть все – разработан историко-архитектурный план, утверждена областная программа, в рамках которой мы можем выделить деньги, – сказал заместитель главы области.