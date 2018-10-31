Сборная Харьковской области завоевала медали чемпионата Украины по кроссу 31 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С 25 по 27 октября в Ивано-Франковске состоялся чемпионат Украины по кроссу среди взрослых, молодежи, юниоров и юношей, на котором харьковчане завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые награды.

Чемпионом в кроссе на 2 км среди юношей U16 стал Илья Отрешко. Он преодолел дистанцию за 7 минут 37 секунд. Николая Чернова из Днепропетровской области, который финишировал вторым, харьковчанин опередил на 7 секунд.



В соревнованиях среди женщин-молодежи U23 харьковчанка Марина Немченко завоевала серебряную и бронзовую медали. Второе место она заняла в кроссе на 6 км (26:36), уступив 12 секунд Юлии Мороз из Киевской области, а третье – в кроссе на 2км (8:15).



Бронзовым призером в соревнованиях среди юниорок U-20 стала Дарья Вдовиченко с результатом 18:11.



Еще одну медаль харьковчанки завоевали в соревнованиях среди женщин. Бронзовым призером в этой категории в кроссе на 2км стала Анна Мищенко (7:51).



В командном зачете Харьковская область заняла третье место. Второе было за легкоатлетами Винницкой области, а первое - командой Киева.