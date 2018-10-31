Спорт

  • 188
    •  / 

Сборная Харьковской области завоевала медали чемпионата Украины по кроссу

Сборная Харьковской области завоевала медали чемпионата Украины по кроссу
С 25 по 27 октября в Ивано-Франковске состоялся чемпионат Украины по кроссу среди взрослых, молодежи, юниоров и юношей, на котором харьковчане завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые награды.
Чемпионом в кроссе на 2 км среди юношей U16 стал Илья Отрешко. Он преодолел дистанцию за 7 минут 37 секунд. Николая Чернова из Днепропетровской области, который финишировал вторым, харьковчанин опередил на 7 секунд.

В соревнованиях среди женщин-молодежи U23 харьковчанка Марина Немченко завоевала серебряную и бронзовую медали. Второе место она заняла в кроссе на 6 км (26:36), уступив 12 секунд Юлии Мороз из Киевской области, а третье – в кроссе на 2км (8:15).

Бронзовым призером в соревнованиях среди юниорок U-20 стала Дарья Вдовиченко с результатом 18:11.

Еще одну медаль харьковчанки завоевали в соревнованиях среди женщин. Бронзовым призером в этой категории в кроссе на 2км стала Анна Мищенко (7:51).

В командном зачете Харьковская область заняла третье место. Второе было за легкоатлетами Винницкой области, а первое - командой Киева.

Читайте также:


ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3182.49 грн
100 USD 2811.88 грн
10 RUB 4.2867 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи