В Харькове назвали победителя кинофестиваля Kharkiv MeetDocs

Об этом, как информирует
newsroom, сообщили организаторы мероприятия.
Жюри, в состав которого вошли украинские режиссеры, продюсеры и искусствоведы, выбрало сценарий, рассказывающий о прифронтовом шахтерском городке Новогродовка. Именно там живут близкие Софии Возняк, которая получила за победу камеру Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K стоимостью более $1200.
"Это очень атмосферный город зимой. Везде белый снег, а там — чёрный. Я думаю, что когда история очень личная, ты сможешь донести её суть для зрителя, Когда назвали мою фамилию, я поняла, что жюри решило также — автора должен глубоко трогать его сюжет", - рассказала режиссер.
Обладателем Гран-при короткометражного фестиваля "Бардак" стал фильм "Заинька" — его выбрали при помощи зрительского голосования. А особые призы жюри — именные стаканы — получили "Wet Boots" (Дарина Куденко), "У них есть все" (Руслана Чумакова), "Така робота" (Ксения Кравцова), "Чайлдхуд" (Дмитрий Кононов) и "Крабгьол" (Сергей Пудич).
Напомним, в ходе международного фестиваля Kharkiv MeetDocs посетители смогли увидеть 21 полнометражный фильм, в число которых вошли "Донбасс" Сергея Лозницы, "Ампутация" Лидии Стародубцевой и Игоря Померанцева, а также картины из США, Израиля и Польши.