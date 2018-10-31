В Харькове назвали победителя кинофестиваля Kharkiv MeetDocs 31 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Режиссер София Возняк стала победителем питчинга на Втором харьковском международном кинофестивале Kharkiv MeetDocs и в ближайшее время займется подготовкой к съемкам ленты "Маршрут 1/3".