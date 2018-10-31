В Германии бывший медработник сознался в убийстве 100 людей 31 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Бывший медицинский работник Нильс Хегель признался в убийстве 100 пациентов в Германии. Это делает его одним из самых массовых серийных убийц в послевоенной Германии.