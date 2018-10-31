Здоровье

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Стало известно, когда в ноябре Землю накроет магнитная буря

Стало известно, когда в ноябре Землю накроет магнитная буря
Метеорологи предложили прогноз магнитных бурь на ноябрь 2018 года.
Согласно метеорологическим прогнозам, в ноябре несколько дней будет сохраняться тяжелая метеообстановка и ощутимые геомагнитные колебания. Причиной послужит сильная солнечная вспышка, сообщают «Экономические известия».

Из-за магнитной бури метеочувствительным людям следует быть на чеку с 3 по 6 ноября. Причиной станет вспышка, которая произойдет 3 ноября. Активность Солнца может провоцировать недомогание, упадок сил и ухудшение эмоционального состояния.

Пик придется на 3 и 4 ноября. 5 и 6 числа солнечная активность пойдет на спад. Медики советуют в эти дни быть осторожнее с тяжелой физической и эмоциональной работой. Важные дела лучше отложить на пару дней.

Остальные дни следующего месяца будут относительно спокойными. Больше сильных солнечных вспышек в ноябре не предвидится.

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