Стало известно, когда в ноябре Землю накроет магнитная буря

Согласно метеорологическим прогнозам, в ноябре несколько дней будет сохраняться тяжелая метеообстановка и ощутимые геомагнитные колебания. Причиной послужит сильная солнечная вспышка, сообщают
«Экономические известия».
Из-за магнитной бури метеочувствительным людям следует быть на чеку с 3 по 6 ноября. Причиной станет вспышка, которая произойдет 3 ноября. Активность Солнца может провоцировать недомогание, упадок сил и ухудшение эмоционального состояния.
Пик придется на 3 и 4 ноября. 5 и 6 числа солнечная активность пойдет на спад. Медики советуют в эти дни быть осторожнее с тяжелой физической и эмоциональной работой. Важные дела лучше отложить на пару дней.
Остальные дни следующего месяца будут относительно спокойными. Больше сильных солнечных вспышек в ноябре не предвидится.