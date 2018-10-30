Светличная: ННЦ «ХФТИ» не просто соответствует стандартам - он их задает

30 октября руководитель области приняла участие в расширенном заседании научно-технического совета ННЦ «ХФТИ». Мероприятие приурочили к юбилею научного центра, сообщает пресс-служба
ХОГА.
- Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» не просто идет в ногу со временем - он его опережает. Не просто соответствует стандартам - он их задает, - подчеркнула Юлия Светличная, поздравляя коллектив центра. – И это результат кропотливой и очень сложной работы каждого сотрудника ННЦ «ХФТИ» и вашего руководства. Огромное спасибо за самоотверженный труд.
Руководитель области отметила, что в последние годы облгосадминистрация плотно сотрудничает с ННЦ «ХФТИ».
- Имидж Харьковской области, научной школы Харьковщины зависит от результативности вашего труда. И мы в этом очень заинтересованы, - подчеркнула глава Харьковской ОГА. – А на нашу поддержку на региональном уровне вы всегда можете рассчитывать.
Так, Юлия Светличная сообщила, что в 2019 году при поддержке ХОГА будет реконструирован стадион детско-юношеской спортивной школы «ХФТИ». Коллективу центра глава области пожелала «ярких научных идей, новых профессиональных и научных свершений, надежного плеча коллег». Во время мероприятия Юлия Светличная вручила сотрудникам ННЦ «ХФТИ» почетные грамоты ХОГА и благодарности председателя облгосадминистрации.
Слова поздравления коллективу ННЦ «ХФТИ» передал и президент Национальной академии наук Украины Борис Патон. Поздравление от него зачитал первый вице-президент НАН Антон Наумовец. Борис Патон назвал харьковский центр одним из флагманов физической науки Украины, отметив, что «характерной особенностью центра всегда было сочетание фундаментального подхода к решению проблем с практической направленностью работ».
В данный момент ННЦ «ХФТИ» состоит из 5 институтов, которые проводят исследования в области физики твердого тела, высоких энергий и ядерной физики, в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза, плазменной электроники и новейших физических технологий.
Главным направлением практического применения исследований ученых ННЦ «ХФТИ» остается ядерная энергетика.
- Сейчас 60% электроэнергии, которая производится в Украине, производится атомными станциями. Это наиболее дешевый вид электроэнергии. Но, вместе с тем, ядерная энергетика нуждается в научном сопровождении. Это высокотехнологичная отрасль, которая в своей работе ориентируется на исследования ученых. Фактически ННЦ «ХФТИ» является основным институтом, который осуществляет ядерное сопровождение энергетики Украины – конечно же, вместе с другими институтами Академии наук, - поясняет заместитель генерального директора ННЦ «ХФТИ» Игорь Гаркуша.
Одним из главных достижений центра за последние годы работы Игорь Гаркуша называет проект по созданию подкритической ядерной установки «Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой ускорителем электронов» (ЯПУ «Источник нейтронов»).
- Этот проект был поддержан США и стоимость его превышает 86 млн долл. Это крупнейший научный проект в Украине за последние 5 лет, - подчеркивает заместитель генерального директора ННЦ «ХФТИ».