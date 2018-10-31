Харьков

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В Харькове активно сносят незаконные сооружения

В Харькове активно сносят незаконные сооружения
В городе продолжается кампания по демонтажу незаконно размещенных сооружений. Всего в этом году снесли уже 138 объектов.
Один из них был расположен в Немышлянском районе, на Московском проспекте, 254, сообщает «Городской дозор».

Владелец этого строения проигнорировал предписание на приведение в соответствие всех необходимых бумаг. И теперь за него взялись строители.
 
– Указанный объект был выявлен Департаментом территориального контроля в порядке мониторинга. Инспекторами Департамента были направлены запросы. Обнаружено, что данный объект находится самовольно, в связи с этим вывешено предписание с требованием демонтировать указанный объект в трехдневный срок. Оказанные требование были проигнорированы собственником, в связи с этим сейчас осуществляется демонтаж в принудительном порядке, – рассказал заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФ и временных сооружений  Евгений Михайлов.
 
Вообще, говорит Евгений Михайлов, все владельцы временных сооружений, не оформившие разрешительные документы, не имеют права их устанавливать и работать.

Рабочие профильного Департамента сначала вручают предписание. В случае же нереагирования исполкомом принимается решение о принудительном сносе.
 
– В этом году уже демонтировано 138 объектов по территории города Харькова. В том числе, в течении двух последних месяцев демонтировано 65 объектов. Еще будет демонтировано до конца этого месяца свыше 500 квадратных метров, – рассказал Евгений Михайлов.

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