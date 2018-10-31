Подорожание проезда: харьковчане придумали, как обойтись без маршруток

Пассажиры жалуются, что рост цен необоснованный, ведь стоимость увеличивается, а комфорт поездки – нет. Поэтому харьковчане решили создать альтернативу маршрутчикам, сообщает
«Сегодня».
Жители Харькова организовали альтернативную авторазвозку по городу. Для этого они в соцсетях создали открытую группу. Там автомобилисты ищут попутчиков, пассажиры – машины, чтобы доехать на работу с комфортом. Цена таких поездок договорная, но это дешевле такси.
- Это выгодней, чем то, что сейчас происходит. У нас, в нашем районе часто кооперируются. Кто едет – знают, либо кто на работу постоянно уезжает, либо просто спрашивают друг у друга, как-то подбирают время и выезжают из дальних районов, – рассказала Екатерина Голдина, модератор группы "Попутчик Харьков".
За первые дни существования группы в ней присоединились уже более четырехсот человек. Модераторы признаются, что и не надеялись на такой успех. Говорят, возможно, им удастся повторить успех всемирно известной платформы "бла-бла-кар" в пределах родного города.