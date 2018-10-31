Подорожание проезда: харьковчане придумали, как обойтись без маршруток 31 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове второй раз за год подорожал проезд в общественном транспорте. Цена поездки в городских маршрутках выросла в среднем на 2-2,5 гривны.