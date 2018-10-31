На утепление жилья украинцы получат пять миллиардов

Правительственная программа по энергоэффективности будет работать и в 2019 году.

утеплив дом, можно достичь экономии в уплате «коммуналки» до 50%;

на 15% меньше можно платить, если заменить старые окна на энергоэффективные;

счетчик тепла позволяет семье сэкономить 20% семейного бюджета. Если установить еще регулятор на радиатор, экономия будет более ощутимой;

энергосберегающие лампочки и датчики движения в совокупности позволяют на 70% меньше платить за электроэнергию;

экономное использование воды, правильное пользование бытовыми приборами - еще одна возможность экономить домашний бюджет.

На безвозвратную помощь населению для энергомодернизации жилья правительство заложило в бюджет 2019 года 2 миллиарда гривен, из которых 400 миллионов гривен пойдет на «теплые» кредиты.1,6 млрд грн направят в Фонд энергоэффективности, который должен начать работу в первом квартале 2019 года. Еще 3 млрд грн для софинансирования фонда, который будет помогать утепляться ОСМД, готовы предоставить наши международные партнеры.В 2018 году безвозвратной помощью от правительства на энергомодернизацию жилья воспользовались более 118 тысяч семей. Украинцы активно заменяли газовые котлы на более экономичные, устанавливали счетчики, утепляли свои жилища. Безвозвратно правительство предоставляло до 14 тысяч гривен на семью, в зависимости от суммы, которую семья берет в банке на энергоэффективные мероприятия.Дополнительно правительство в октябре 2018 года выделило еще 100 миллионов гривен. Эти средства будут предоставляться ОСМД для комплексной энергомодернизации их домов.Кроме того, благодаря тесному сотрудничеству правительства с органами местного самоуправления уже четвертый год подряд в Украине действуют местные программы удешевления «теплых» кредитов для ОСМД/ЖСК и индивидуальных домохозяйств. Это позволяет украинцам получить еще дополнительно 15-20% денежной компенсации.На сегодня действует 107 таких программ, что на 23% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. На их реализацию в 2018 году выделено почти 115 млн грн. Это почти на 30% больше, чем в 2017 году.За 4 года действия программы ее участниками стали более 500 тысяч украинских семей, которые внедрили мероприятия по энергоэффективности стоимостью 7 млрд грн и экономят энергоресурсы в эквиваленте газа около 230 млн м² ежегодно. Расходы государственного бюджета составили около 2,3 млрд гривен.Это, в свою очередь, позволило дополнительно привлечь более 7 млрд грн инвестиций в экономику Украины. Ведь благодаря заинтересованности населения в энергоэффективности оживился рынок производства энергосберегающего оборудования и материалов, а также рынок услуг по утеплению, установке окон, замене газовых котлов на твердотопливные и тому подобное, подчеркивают в правительстве.Размер платежки за отопление определяет не столько цена гигакалории, сколько объем потребления.Если в доме отсутствуют приборы учета, то жильцы платят за отопление согласно утвержденным нормам. Расчет таких нормативов формируется на базе усредненного потребления в городе и не учитывает состояния домов и энергосберегающего поведения их жителей.Дырявые окна, незапертые двери или незастекленные окна подъездов, батареи в коридорах значительно влияют на потребление. Утепленные и неутепленные дома будут обеспечивать тот самый комфорт при очень разном потреблении тепловой энергии. Поэтому платежки за отопление одинаковых по площади квартир в разных домах, да еще и со счетчиком, и без него, в одном городе могут отличаться в разы.Если есть хотя бы общедомовой счетчик, то платежка за тепло формируется, исходя из показателей реального потребления тепла пропорционально площади квартиры. Соответственно, чем лучше утеплен дом, если в нем работает индивидуальный тепловой пункт, есть приборы учета и регулирования, тем меньше он потребляет энергии и меньшие счета за отопление получают жители.Энергомодернизация жилья – единственный правильный путь меньше платить за коммунальные услуги, уверяют в правительстве. На коммунальных платежах можно экономить от 40% до 70%. Для этого есть, по меньшей мере, пять способов: