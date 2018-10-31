Под Харьковом нашли заблудившегося грибника

46-летний харьковчанин 30 октября заблудился в лесном массиве Балаклейского лесхоза.
Мужчина катался по лесу на велосипеде и искал грибы. Вдруг он понял, что скоро сядет солнце, а он не знает где находится. Тогда он связался со спасателями по мобильному телефону.
Спасатели по названным грибником ориентирам установили его приблизительное местонахождение. На место на автомобиле выехала оперативная группа Балаклейского райотдела Главного управления ГСЧС в Харьковской области в составе четырех человек. Спасатели скоординировали движение заблудившегося в сторону ближайшей деревни Крейдянка.
В 18:30 поисковая группа установила с мужчиной визуально-голосовой контакт. До этого момента все время поддерживался контакт с помощью мобильной телефонной связи, во время которого мужчину координировали и поддерживали психологически. Но на месте встречи между спасателями и заблудившимся оказалась река Ляхова шириной около 300 м. Спасатели на резиновой лодке переправили мужчину через реку и провели в село Крейдянка, откуда он самостоятельно продолжил движение по своим делам, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области.