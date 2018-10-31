Под Харьковом нашли заблудившегося грибника 31 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

46-летний харьковчанин 30 октября заблудился в лесном массиве Балаклейского лесхоза.

Мужчина катался по лесу на велосипеде и искал грибы. Вдруг он понял, что скоро сядет солнце, а он не знает где находится. Тогда он связался со спасателями по мобильному телефону.



Спасатели по названным грибником ориентирам установили его приблизительное местонахождение. На место на автомобиле выехала ​оперативная группа Балаклейского райотдела Главного управления ГСЧС в Харьковской области в составе четырех человек. Спасатели скоординировали движение заблудившегося в сторону ближайшей деревни Крейдянка.



В 18:30 поисковая группа установила с мужчиной визуально-голосовой контакт. До этого момента все время поддерживался контакт с помощью мобильной телефонной связи, во время которого мужчину координировали и поддерживали психологически. Но на месте встречи между спасателями и заблудившимся оказалась река Ляхова шириной около 300 м. Спасатели на резиновой лодке переправили мужчину через реку и провели в село Крейдянка, откуда он самостоятельно продолжил движение по своим делам, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области.