Происшествия

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Под Харьковом нашли заблудившегося грибника

Под Харьковом нашли заблудившегося грибника
46-летний харьковчанин 30 октября заблудился в лесном массиве Балаклейского лесхоза.
Мужчина катался по лесу на велосипеде и искал грибы. Вдруг он понял, что скоро сядет солнце, а он не знает где находится. Тогда он связался со спасателями по мобильному телефону.

Спасатели по названным грибником ориентирам установили его приблизительное местонахождение. На место на автомобиле выехала ​оперативная группа Балаклейского райотдела Главного управления ГСЧС в Харьковской области в составе четырех человек. Спасатели скоординировали движение заблудившегося в сторону ближайшей деревни Крейдянка.

В 18:30 поисковая группа установила с мужчиной визуально-голосовой контакт. До этого момента все время поддерживался контакт с помощью мобильной телефонной связи, во время которого мужчину координировали и поддерживали психологически. Но на месте встречи между спасателями и заблудившимся оказалась река Ляхова шириной около 300 м. Спасатели на резиновой лодке переправили мужчину через реку и провели в село Крейдянка, откуда он самостоятельно продолжил движение по своим делам, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области.

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