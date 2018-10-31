Харьков

  • 184
    •  / 

Юные физики представят Харьков на всеукраинском турнире

Юные физики представят Харьков на всеукраинском турнире
Городской турнир юных физиков прошел в Харьковском физико-математическом лицее №27, 27 октября.
В нем приняли участие 75 школьников – 15 команд из всех районов Харькова, а также команда физико-математического лицея №27, университетского лицея и областной специализированной школы-интерната «Одаренность». Соревнования проходили в два тура в пяти групах. В жюри входили ученые, преподаватели и студенты Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.

В командном зачете 1-е место традиционно заняли ученики лицея №161 «Импульс», 2-е место разделили команда физико-математического лицея №27 и сборная Киевского района «5 домов» (школа №62 и 170), на 3-м месте – сборные команды Московского района «Шесть степеней свободы» (школы №3, 103, 122, 143 и гимназия №144), Индустриального района «Фотон» (школы №15, 71, 80, 155 и 168), Новобаварского района (школы №28, 59, 162 и гимназия №65), а также команды университетского лицея и учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия».

В личном зачете победителем стал ученик лицея №161 «Импульс» Владимир Машиц, 2-е место разделили Даниил Шудренко (физико-математический лицей №27) и Илья Хорошко (лицей №161), 3-е место заняли Мила Чугурова (университетский лицей), Алена Лемехова (школа №80), Михаил Стоянов (школа № 62), Ясмина Сиддики (школа №3) и Вера Зимненко (школа №162).

Победителей турнира наградили дипломами Департамента образования Харьковского городского совета и подарками. Они будут представлять Харьков на Всеукраинском турнире юных физиков, который пройдет в конце ноября в Житомире, сообщили в Харьковском горсовете.

Читайте также:


ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3182.49 грн
100 USD 2811.88 грн
10 RUB 4.2867 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи