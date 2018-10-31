Юные физики представят Харьков на всеукраинском турнире

В нем приняли участие 75 школьников – 15 команд из всех районов Харькова, а также команда физико-математического лицея №27, университетского лицея и областной специализированной школы-интерната «Одаренность». Соревнования проходили в два тура в пяти групах. В жюри входили ученые, преподаватели и студенты Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.
В командном зачете 1-е место традиционно заняли ученики лицея №161 «Импульс», 2-е место разделили команда физико-математического лицея №27 и сборная Киевского района «5 домов» (школа №62 и 170), на 3-м месте – сборные команды Московского района «Шесть степеней свободы» (школы №3, 103, 122, 143 и гимназия №144), Индустриального района «Фотон» (школы №15, 71, 80, 155 и 168), Новобаварского района (школы №28, 59, 162 и гимназия №65), а также команды университетского лицея и учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия».
В личном зачете победителем стал ученик лицея №161 «Импульс» Владимир Машиц, 2-е место разделили Даниил Шудренко (физико-математический лицей №27) и Илья Хорошко (лицей №161), 3-е место заняли Мила Чугурова (университетский лицей), Алена Лемехова (школа №80), Михаил Стоянов (школа № 62), Ясмина Сиддики (школа №3) и Вера Зимненко (школа №162).
Победителей турнира наградили дипломами Департамента образования Харьковского городского совета и подарками. Они будут представлять Харьков на Всеукраинском турнире юных физиков, который пройдет в конце ноября в Житомире, сообщили в Харьковском горсовете
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