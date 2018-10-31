Общество

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В СБУ рассказали, как спецслужбы России вербуют жен украинских военных: видео-факт

В СБУ рассказали, как спецслужбы России вербуют жен украинских военных: видео-факт
Военная контрразведка Службы безопасности Украины уличила РФ в вербовке родственников украинских военнослужащих.
В частности, было установлено, что российские спецслужбы пытались привлечь на свою сторону жен трех офицеров Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает официальный сайт СБУ.

Во время своего пребывания у родителей в РФ и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей женщины были задержаны и завербованы под угрозой запрета на въезд-выезд, тюрьмы и притеснений родственников.


Находясь под сильным психологическим давлением, они предоставили письменные согласия на конфиденциальное сотрудничество, после чего им были даны псевдонимы.

Несмотря на это, оперативники СБУ предотвратили втягивание гражданок Украины в противоправную деятельность.

После возвращения женщин на подконтрольную украинской власти территорию, они сотрудничают со следствием и дают показания относительно обстоятельств их вербовок и полученных задач.

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