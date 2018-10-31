Харьков

  • 220
    •  / 

«Шило на мыло»: в Харькове нашли временную замену беглому Мусееву

«Шило на мыло»: в Харькове нашли временную замену беглому Мусееву
Глава Новобаварской райадминистрации Харькова Татьяна Цибульник будет временно руководить соседним районом, откуда сбежал подозреваемый в государственной измене Максим Мусеев.
Об этом сама чиновница заявила на видео, опубликованном в сетевых пабликах.

– С целью выполнения основных задач и реализации функций местного самоуправления на время отсутствия главы Холодногорского района координацию работу администрации временно возложить на руководителя Новобаварского, – сказала Цибульник и заявила, что соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Геннадий Кернес.

Отметим, сейчас чиновница находится под следствием по обвинению в декларировании недостоверной информации. Силовики утверждают, что она скрыла драгоценности стоимостью более 600 тысяч гривен. Сама Цибульник уверяла, что большая часть найденных при обыске украшений не являются ювелирными изделиями и принадлежали ее близким. Недавно защита главы Новобаварского района добилась изменения ей меры пресечения на ночной домашний арест.

Напомним, глава Холодногорской райадминистрации Максим Мусеев обвинен СБУ в государственной измене. По данным силовиков, он вместе с подручными собирал данные об украинских воинах и передавал информацию своим кураторам в РФ. При обыске у чиновника нашли российский паспорт, полученный на временно оккупированной территории Крыма в 2015 году. Сам Мусеев назвал обвинения «политическим преследованием».

Читайте также:


ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3182.49 грн
100 USD 2811.88 грн
10 RUB 4.2867 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи