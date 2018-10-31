«Шило на мыло»: в Харькове нашли временную замену беглому Мусееву

Об этом сама чиновница заявила на видео
, опубликованном в сетевых пабликах.
– С целью выполнения основных задач и реализации функций местного самоуправления на время отсутствия главы Холодногорского района координацию работу администрации временно возложить на руководителя Новобаварского, – сказала Цибульник и заявила, что соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Геннадий Кернес.
Отметим, сейчас чиновница находится под следствием по обвинению в декларировании недостоверной информации. Силовики утверждают, что она скрыла драгоценности стоимостью более 600 тысяч гривен. Сама Цибульник уверяла, что большая часть найденных при обыске украшений не являются ювелирными изделиями и принадлежали ее близким. Недавно защита главы Новобаварского района добилась изменения ей меры пресечения на ночной домашний арест.
Напомним, глава Холодногорской райадминистрации Максим Мусеев обвинен СБУ в государственной измене. По данным силовиков, он вместе с подручными собирал данные об украинских воинах и передавал информацию своим кураторам в РФ. При обыске у чиновника нашли российский паспорт, полученный на временно оккупированной территории Крыма в 2015 году. Сам Мусеев назвал обвинения «политическим преследованием».