В Индии откроют высочайшую статую в мире: видео-факт 31 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На 31 октября запланирована торжественная церемония открытия самой большой статуи в мире – монумента Сардара Пателя в штате Гуджарат Индии.