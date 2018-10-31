В Индии откроют высочайшую статую в мире: видео-факт
31 октября 2018 г.
Вечерний Харьков
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На 31 октября запланирована торжественная церемония открытия самой большой статуи в мире – монумента Сардара Пателя в штате Гуджарат Индии.
Она будет выше всемирно известной статуи Будды и статуи Свободы, сообщают «Экономические Новости».
Монумент влиятельному общественному деятелю Индии Сардару Пателю возвели возле реки Нармада. На постройку ушло почти 2 тыс. тонн бронзы.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что статуя Сардара Пателя будет в два раза превышать высоту статуи Свободы.
Уже известно, что на возведение этого монумента власти потратили 430 млн долларов. Половину от этой суммы выделило руководство Гуджарата. Остальное доплатило федеральное правительство. Также деньги поступали из благотворительных пожертвований.
Не понравилось строительство данного монумента лишь индийским фермерам, которые считают, что лучше бы деньги были потрачены на борьбу с засухой. Отметим, что аграриям в районе Гуджарата катастрофически не хватает на данный момент ирригационных сооружений.