Трагедия под Харьковом — мужчина расправился с непокорной женой: фото-факт

32-летний безработный житель Золочевского района задушил жену.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.Тело женщины нашли 30 октября в 14.00 в заброшенном здании тракторной бригады.В полиции рассказали, что женщина сообщила мужу о своем намерении развестись, после чего мужчина задушил ее. Тело он отнес в здание тракторной бригады, где раздел труп, пытаясь инсценировать изнасилование. На следующее утро он обратился в местную полицию с заявлением об исчезновении жены. У 30-летней женщины остался несовершеннолетний ребенок.Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты, назначены все необходимые экспертизы.Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.