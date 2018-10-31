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Трагедия под Харьковом — мужчина расправился с непокорной женой: фото-факт

Трагедия под Харьковом — мужчина расправился с непокорной женой: фото-факт
32-летний безработный житель Золочевского района задушил жену.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Тело женщины нашли 30 октября в 14.00 в заброшенном здании тракторной бригады.



В полиции рассказали, что женщина сообщила мужу о своем намерении развестись, после чего мужчина задушил ее. Тело он отнес в здание тракторной бригады, где раздел труп, пытаясь инсценировать изнасилование. На следующее утро он обратился в местную полицию с заявлением об исчезновении жены. У 30-летней женщины остался несовершеннолетний ребенок.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты, назначены все необходимые экспертизы.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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