Спорт

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Школьники райцентра на Харьковщине получат обновленный спортзал

Школьники райцентра на Харьковщине получат обновленный спортзал
В Двуренчанской школе, которая 20 лет не видела ремонта, в этом году за счет областного бюджета заменили крышу, а сейчас реконструируют спортзал.
— В области уделяется очень большое внимание развитию образовательной сферы и объектов спортивной инфраструктуры. Поэтому такие масштабные проекты всегда находятся под личным контролем главы области Юлии Светличной, — отметил заместитель председателя ХОГА Вадим Даниелян, ознакомившись с ходом ремонтных работ во время рабочей в Двуречанский район.

По словам председателя Двуречанской РГА Ирины Григоренко, при поддержке председателя ХОГА Юлии Светличной было получено финансирование из областного бюджета на ремонтные работы в учебных заведениях района.

— Провели реконструкцию крыши в школе и Двуречанском лицее, — рассказала руководитель района.

По ее информации, запланировано также полностью обновить спортивный зал в Двуречанский ООШ I-III степеней.

— В учебном заведении обучается около 500 учеников, поэтому принято решение сделать все, чтобы дети занимались в комфортных условиях, — отметила Ирина Григоренко.

В помещении заменят окна и пол, обустроят теплые душевые кабины, раздевалки. На сегодняшний день уже начат демонтаж старого пола. Наряду с обновленным спортзалом будет установлен тренажерный комплекс. Работы планируют завершить до конца года.

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