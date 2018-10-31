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Сбежавший из «молодой республики» сепаратист задержан под Харьковом и осужден в Сватово

Сбежавший из «молодой республики» сепаратист задержан под Харьковом и осужден в Сватово
Задержанного под Харьковом боевика «ЛНР» приговорили к четырем годам тюрьмы.
По данным главы пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, 22-летний молодой человек с начала боевых действий на востоке страны выступал за отсоединение Луганской области от Украины и создание «народной республики». С октября 2015 по январь 2016 года он состоял во второй мотострелковой отдельной бригаде второго мотострелкового корпуса «армии» «ЛНР». Молодой человек числился снайпером и выполнял работу по обслуживанию и охране бронетехники.

С возникновением финансовых проблем в подразделении незаконного вооруженного формирования сепаратист отправился на заработки в Россию. Из-за конфликта с тамошним работодателем молодой попал «на карандаш» российских силовиков, и решил вернуться на подконтрольную Украине территорию. В Харьковском районе ополченца задержали контрразведчики СБУ в мае этого года.

За совершение преступления, предусмотренного статьей 260 УК Украины (создание незаконных вооруженных формирований или участие в них) Сватовский районный суд приговорил парня к четырем годам тюрьмы.

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