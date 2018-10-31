Знаменитый генерал рассказал, когда Украина сможет эффективно противостоять агрессии России 31 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Украинскому правительству необходимо наладить прозрачную работу и финансирование армии, чтобы Россия не смогла использовать коррупцию в Украине будет в свою пользу.