Знаменитый генерал рассказал, когда Украина сможет эффективно противостоять агрессии России

Об этом рассказал
"Апострофу" генерал-лейтенант, известный американский военный, экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
"Что Украине делать в условиях, когда дипломатические усилия, видимо, не дают ощутимых результатов, а военное решение называют невозможным?
Во-первых, это не будет легко или быстро. США и союзники поддерживали Западную Германию 40 лет. У нас есть стратегическое терпение. Прошло 40 лет, пока Германия наконец объединилась, и такие страны как Украина, Литва, Латвия и Эстония смогли выйти из состава СССР, а Варшавский договор прекратил существование", - заявил эксперт.
Украинскому правительству нужно победить коррупцию внутри страны, чтобы эффективно противостоять агрессии РФ.
"Украине следует сосредоточиться на устойчивости собственного населения, развивать доверие к правительственным институтам, добиваться прозрачности государственных расходов, независимости СМИ. Эти вещи необходимы для поддержки армии. Все остальное приложится. Но если не завершить необходимые реформы, не наладить прозрачную работу правительства и финансирование армии через прозрачный бюджет, не иметь понятной политики, которую будут объяснять гражданские лидеры, Россия будет использовать вашу коррупцию. Вот таким должен быть подход", - убежден генерал Ходжес.